フリーアナウンサーの森香澄（30）が15日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演。「元カレは歴代何人？」という質問に華麗に回答した。お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんに「歴代彼氏は何人くらいいらっしゃたんですか？」と聞かれると、森は「1桁です」と答えた。「鬼越トマホーク」の金ちゃんが「1かもしれないし9かもしれないってこと」と口にすると、森は「そうです！学生から