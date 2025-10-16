機体の鮮明な画像が公開防衛省・統合幕僚監部は2025年10月14日、ロシア軍のIL-20情報収集機を確認したと発表し、航空自衛隊が撮影した当該機の画像を公開しました。これまで確認されていたIL-20とは異なるタイプで、航空自衛隊では初確認としています。【画像】これが空自が初めて確認した「ロシア軍の怪しいプロペラ機」ですIL-20は、ターボプロップ旅客機のIL-18をベースに開発された情報収集機です。防衛省によると、今回は