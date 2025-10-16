【サンパウロ共同】ウルグアイ上院は15日、一定条件の下で安楽死を認める法案を賛成多数で可決した。8月に下院を通過しており、合法化が決まった。地元メディアが報じた。安楽死を認める動きは欧州を中心に広がりを見せるが、南米でも徐々に拡大している。コロンビアでは裁判所が1997年に安楽死の権利を認め、2015年から合法的に実施されている。エクアドルの裁判所も24年に容認した。ウルグアイの法案は、治療の方法がない