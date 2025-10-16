櫻坂46の13枚目シングル「Unhappy birthday構文」（29日発売）のミュージックビデオが16日、公開された。同時にストリーミング＆ダウンロード先行配信もスタートした。同MVの監督を務めたのは、櫻坂46では初となるMasaki Watanabe（maxilla）氏。楽曲のテーマとなっている「誕生日を祝う・祝われる」ことに対しての思いを表現し、さまざまなシチュエーションやカメラワークで楽曲に合わせてめまぐるしく映像を展開させた。表題曲