クランドは、成田国際空港第1ターミナルに酒ガチャの体験型ポップアップストアを9月27日から10月27日まで出店している。通常はオンライン限定のサービスで、この店舗では実際にガチャを回す体験ができる。カテゴリやコンセプトが異なるマシン用意し、レジで専用コインを購入してガチャを回し、当たった日本酒や梅酒、熟成酒などのオリジナル商品を受け取ることができる。ラインナップには一般販売していない商品も含む。場所は第1