スターラックス航空は、機内Wi-Fiサービスで、Viasatの最新システム「Viasat Amara」を導入する。高速機内Wi-Fiにより、動画配信サービスの視聴も可能となる。現在、ファーストクラスとビジネスクラス、プレミアムエコノミークラスで無制限のインターネットサービスを、エコノミークラスでテキストメッセージ送受信を無料で提供している。