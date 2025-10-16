将棋の藤井聡太七冠（23）が、自身3つ目の永世称号獲得を目指す竜王戦の第2局が始まりました。 【写真を見る】白星スタートの藤井聡太七冠(23) 新たな偉業｢永世竜王｣に近づくか 竜王戦第2局始まる 佐々木勇気八段(31)と対局 藤井七冠に佐々木勇気八段（31）が挑む八大タイトル最高峰の竜王戦七番勝負。16日、第2局は福井県あわら市で佐々木八段の先手で始まりました。 2021年から竜王戦を4連覇している藤井七冠は、今期防