大谷翔平選手が佐々木朗希投手について「本当に頼もしいピッチングを毎試合毎試合してくれる」と言及しました。ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発が決まった大谷翔平選手が日本時間16日に会見に出席しました。佐々木投手はシーズン終盤に復帰するとリリーフとして登板。ポストシーズンで、4試合で5回1/3を投げて、わずか1安打、無四球、無失点、2セーブと好成績で新守護神として力を付けていました。しかし日本時間14日、8回