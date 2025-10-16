コスプレイヤー・クロウさん（@clowcos）が『ファイナルファンタジーVII』の主人公、クラウド・ストライフのコスプレを披露した。特徴的な金髪ツンツンヘアと鋭い視線。重厚なショルダーアーマーと紫紺のノースリーブ。クラウドのアイコニックな姿を、まるでゲーム画面からそのまま抜け出してきたかのように再現。背景の無機質な鉄骨も相まって、ミッドガルの空気感を生み出している。クロウさんはクラウドを長年にわたって