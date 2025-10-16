◇第78回秋季北海道高校野球大会準々決勝白樺学園 1―0 士別翔雲（2025年10月16日大和ハウスプレミストドーム）白樺学園が1―0で士別翔雲を下し、6年ぶりの準決勝進出を決めた。0―0で迎えた9回2死二塁で、1年生ながら主将を務める菊島有佑内野手が右中間に決勝二塁打を放った。今秋は十勝支部予選から無安打が続き、この日は4番から5番に“降格”。今秋4試合通算16打席目での初安打が決勝打となり、菊島は「4番は俺だ、