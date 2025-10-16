２４年８月にステージ３Ａの乳がん（浸潤性小葉がん）と診断されたことを公表したタレントの梅宮アンナが１６日、都内で行われたがんの食事支援サービス「ヘルスケアＯｉｓｉｘ」とのコラボミールキット発売記念イベントに今年５月に結婚した夫でアートディレクター・世継恭規氏と出席した。乳がんの正しい知識の啓発と早期受診の推進を目的とした啓発活動「ピンクリボン月間」（毎年１０月）に合わせて、アンナと「―Ｏｉｓｉ