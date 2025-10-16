ＢＳフジ「プライムニュース」が１５日、放送され、高市早苗自民党総裁とメル友という元内閣官房参与の加藤康子氏が出演した。長野美郷キャスターが「高市さんの今の状況についてなにかおっしゃっていたり」と加藤氏にコメントを求めた。加藤氏は「公明党が離脱したときに、高市さんがすごく深刻な顔で記者会見をされていたので個人的に心配になってメールをさせていただいたんです。『高市らしさ』を出してがんばってほしい」