前線を伴う低気圧が通過する影響で、きょう16日は九州北部や中国、近畿から東北では雨が降り、雷を伴って非常に激しく降る所もあるでしょう。落雷や激しい突風などに注意してください。その他の地域も雲が広がりやすく、所々で雨が降りそうです。あす17日は、九州から東北、南西諸島では概ね晴れるでしょう。ただ、週末は再び天気が下り坂となるため、外干ししたい洗濯物などはあすのうちに片付けてしまったほうが良さそうです。一