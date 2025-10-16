あわや命の危険…自転車を後ろからひき逃げ東京・八王子市の車通りが多い道路で6日午後6時半過ぎに撮影されたのは、車が自転車に接触し立ち去るひき逃げの瞬間だった。自転車は衝突された衝撃で倒れたが、車はそのまま走り去っていった。被害にあった女性は当時何が起きたのか分からなかったという。被害に遭った女性：その時はわからなかったんですけど、なんか後ろから衝撃を受けて、自転車ごとバーッと吹っ飛んだというか、転ん