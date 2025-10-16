「気軽に祭りに来てもらえたら」と話すハンドメード作家の伊藤さん＝１５日、川崎市中原区街全体を舞台とする催し「まちの文化祭」が１５日、東急東横線新丸子駅（川崎市中原区）周辺で始まった。作品展示やダンス体験など多彩なイベントが用意され、来月１５日までの１カ月間、地域全体が活気に包まれる。新丸子全体を舞台に文化祭を開催し、アートや音楽の発表の場にしようと、新丸子路地裏連合の主催。駅周辺などに軒を連ね