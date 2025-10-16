生活協同組合コープみらいは10月12日、東京･池袋のサンシャインシティにて、家族で楽しめるイベント『コープみらいフェスタ in 池袋サンシャインシティ』を開催した。テーマは「未来へつなごう みんなの笑顔」で、3つのゾーンと食育体験ブースなどを展開し、5,000人以上が訪れた。〈商品の試食･販売を実施〉商品の試食･販売を行う『ともに』ゾーン･『えがお』ゾーンでは、コープデリの宅配や店舗でおなじみの産地やメーカーなどが