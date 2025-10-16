BTSのJUNG KOOKが、Spotifyで前人未到のロングラン記録を更新している。【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？10月3日から9日までの集計によるSpotify「ウィークリートップソング・グローバルチャート」で、2023年にリリースされたJUNG KOOKのソロデビュー曲『Seven』が82位にランクインした。同曲は、アジアのソロアーティストとして初めて、そして最長となる117週連続チャートインを記録している。また、初のソロアルバム