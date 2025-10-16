前大阪市長でコメンテーターの松井一郎氏（６１）が１６日、「藤川貴央のちょうどええラジオ」（毎週月〜木曜午前９時＝ラジオ大阪ＯＢＣ）に出演した。松井氏は２０２３年４月、政界引退から情報番組などでコメンテーターとして活躍、この日から始まった同ラジオ番組の新コーナー「松井一郎のラジオ大大阪（だいおおさか）、いっちゃんえぇやん！」（毎週木曜）に元産経新聞編集長の安本寿久氏とともに出演した。政界引退後