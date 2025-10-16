石川県内は、16日の昼前から、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降るところがある見込みで、気象台では、土砂災害などに注意警戒するよう呼び掛けています。 16日の石川県内は、前線や暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が不安定になっています。午前11時までの1時間には、輪島市門前で14.5ミリ、珠洲と輪島市三井で10.0ミリと、能登を中心に、やや強い雨が降っています。 気象台によりますと、16日は雷を伴って、加