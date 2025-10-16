将棋の藤井聡太七冠がタイトル5連覇をかけて臨む竜王戦の第2局が10月16日、福井県で始まりました。福井県のあわら温泉で始まった竜王戦七番勝負の第2局。開幕戦を勝利で飾った藤井七冠は、先に4勝すればタイトル5連覇と、史上3人目となる「永世竜王」の資格獲得となります。午前9時から始まった対局は、初の竜王奪取を狙う挑戦者・佐々木勇気八段の先手で始まり、角換わりの戦型で進んでいます。持ち時間は互いに8時間で、