日本発のグローバルグループ・&TEAMが、10月28日にリリースするKR 1stミニアルバム『Back to Life』の「GAZE ver.」のコンセプトフォトとコンセプトクリップを公開した。【写真】「カッコイイが溢れてる」Kの“異次元ビジュアル”&TEAMは、“Japan to Global”を掲げ、10月28日にKR 1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たす。『Back to Life』は、&TEAMのアイデンティティである“オオカミ