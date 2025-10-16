【モデルプレス＝2025/10/16】クリスピー・クリーム・ドーナツは、イタリア生まれのチョコレートスプレッド・ヌテラと日本で初めてコラボレーション。ヌテラを使用したドーナツ「ヘーゼルナッツ with NUTELLA」「ホワイトチョコ タルト with NUTELLA」を、2025年11月1日（土）から期間限定で販売する。【写真】ミスド、ブラックサンダーと再コラボ◆クリスピー・クリーム・ドーナツ×ヌテラが初コラボクリスピー・クリーム・ドーナ