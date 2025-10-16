【モデルプレス＝2025/10/16】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが10月14日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿で美しい背中を披露した。【写真】人気YouTuber「大人っぽい」背中ざっくりキャミ姿◆あみか、キャミソール姿で美背中披露あみかは「まだあちぃぃぃ」とコメントし、黒のミニ丈キャミソール姿を公開。背中が大胆に開いており、後ろから撮影されたショットで美しい背中を見せている。◆あみかの投稿に反響