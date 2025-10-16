意外と知られていない方言をクイズ形式で出題！全国の方言を覚えよう。【埼玉県の方言】「むじっけー」の意味は？「むじっけー」という言葉を聞いたことはありますか？ヒントは、人を褒めるときに使う言葉です。いったい、「むじっけー」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「可愛い」でした！「むじっけー」は、埼玉県の方言で「可愛い」という意