「エルガEV」のFC仕様いすゞは2025年10月15日、30日から開催される自動車ショー「ジャパンモビリティショー2025」で、新型次世代FC路線バス「エルガFCV」を世界初公開すると発表しました。メインプログラムのひとつ、「Tokyo Future Tour 2035」に出品するといいます。いすゞ新型「エルガFCV」【画像】超カッコイイ！ これがいすゞの「次世代バス」です！ 画像で見る新型エルガFCVは、いすゞとトヨタが共同開発する燃料電池