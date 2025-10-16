メ～テレ（名古屋テレビ） ドラフト会議まであと1週間。気になるのはドラゴンズの1位指名が誰になるのか、ですが、井上監督はまだ”熟考中”です。 ドラゴンズは、スカウト部長がドラフト候補として挙げたのが、創価大の立石正広内野手（21）、青山学院大の中西聖輝投手（21）、健大高崎高の石垣元気投手（18）の３人です。 今年、注目を集める創価大の立石選手は、広島がいち早く1位指名することを公言しています。