今日16日(木)の午後は、日本海側を中心に警報級の大雨になる所があるでしょう。雷を伴った激しい雨が降り、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。16日午前中から非常に激しい雨の所も今日16日(木)は、前線を伴った低気圧が、朝鮮半島付近から日本海に向けて進み、前線が西日本にかかっています。前線や低気圧に向かって流れ込む湿った空気の影響で、北海道から九州北部にかけての広い範囲で、曇りや雨とな