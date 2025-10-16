三備産地デニム×デニム×デニム岡山高島屋 デニムの産地、備前、備中、備後地方のデニムブランドが集結した販売イベントが16日、岡山市のデパートで始まりました。 岡山髙島屋で始まったデニム製品の販売イベントには、デニムの産地である倉敷市や井原市、広島県福山市などのデニムメーカー15社、合わせて32ブランドが集まりました。 会場ではシャツやジーンズといった洋服の