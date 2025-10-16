遷座1100年祝う記念祭富丘八幡神社15日 香川県の小豆島の神社で15日、遷座1100年を祝う記念祭が行われました。 土庄町の富丘八幡神社は、京都の石清水八幡宮から御霊が移されて2025年で1100年を迎えました。 記念祭には地元の子どもたちや多くの若者が参加し、御神輿や太鼓台を担いで町内を練り歩きました。 地元の小学生や幼稚園児からなる「お稚児さん」が「富丘おどり」を披露したり、土庄中学校の女子