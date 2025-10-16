「YOINED（ヨインド）」という名称の“飲まないコーヒー”を、UCC上島珈琲株式会社が2023年から限定販売しています。2024年には前年の1.5倍以上を売り上げるなど、年を追うごとに人気が高まっている“食べるコーヒー”でもあるYOINED。「完成（製品発売）までに20年以上がかかりました」というUCCジャパン株式会社のYOINEDプロジェクトマネージャー、小坂朋代さんにYOINED誕生の経緯などを伺いました。ーーどういった経緯からYOINE