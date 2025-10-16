９日、シンポジウムであいさつする上海世博会博物館の劉文濤館長。（大阪＝新華社配信）【新華社上海10月16日】13日に閉幕した大阪・関西万博。閉幕を直前に控えた9日には、10月のテーマウィークの一環として中国と日本の専門家による「都市再生の未来」をテーマにしたシンポジウムが開かれ、都市計画や建築、芸術、キュレーションなどの分野の専門家が都市再生、公共芸術と都市空間、持続可能な都市開発などを巡り議論を交わし