伊豆諸島を襲った2つの台風のうち、台風22号が接近してから1週間が経過しました。大きな被害を受けた八丈島では、今もライフラインへの影響が続いています。中継です。八丈島では、台風22号の大きな被害を受けてから16日で1週間となりました。私が今いる地域では現在も断水が続いていて、給水所が設置されています。給水に来た人「子ども4人いるので、食器の洗い物、飲み水、歯磨きするときだったり、何かと使うことが多いですね。