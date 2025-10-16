停電などで冷蔵庫の電源が切れた後、すぐに電源を入れ直していませんか？ それは故障の原因になりかねません。台風シーズンを迎えた今こそ知っておきたい「正しい対処法」を、東芝ライフスタイルの公式Xアカウント（@TOSHIBA_LS）が紹介しています。【画像】メーカーの見解は？「5分以上」待ってから電源を入れよう！台風や地震などで電源がオフになったり、冷蔵庫のお手入れの際に電源プラグを抜いたりすることがあります。早く冷