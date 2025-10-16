自民党との連立を視野にいれた政策協議をめぐり、日本維新の会は16日に両院議員総会を開き、対応を執行部に一任することを決めました。自民と維新の距離が近づいたことで、総理大臣指名選挙で自民党の高市総裁が選出される公算が大きくなりました。中継です。玉木総理誕生に向けた動きが停滞する一方、高市総理誕生に向けた動きが加速しています。自民党から連立を視野にいれた打診を受け、日本維新の会は16日、全ての党所属の国会