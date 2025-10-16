15日、名古屋駅近くで軽乗用車が歩行者に突っ込み3人が死傷した事故で、軽乗用車は制限速度を大幅に上回る時速60キロ程度で走行していたとみられることが分かりました。鳴海洋容疑者（71）は15日、名古屋市中村区の交差点で軽乗用車を運転し、歩行者3人をはねてけがをさせたとして過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕され、16日朝、容疑を危険運転致死傷に切り替え、送検されました。この事故で、会社員の田中幸子さんが死亡し、男女2