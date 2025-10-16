きのう、広島市の集合住宅でベトナム国籍とみられる女性が部屋の中で倒れ、死亡しているのが見つかりました。警察は殺人事件として捜査しています。事件があったのは、広島市西区中広町の集合住宅です。警察によりますと、きのう午後6時半ごろ、「妻が血を流して倒れている」と、外出先から帰宅したベトナム国籍の夫とみられる男性が直接、近くの中広交番に届け出ました。警察官が駆けつけたところ、夫婦が暮らしている集合住宅の