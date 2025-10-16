「日頃おもちゃを取られすぎて、逃げるのが上手すぎる弟」と題した動画がInstagramに投稿され、1788万回再生を突破し話題になっています。動画に出てくるのは、2歳7カ月の柊羽（しゅう）くんと1歳2カ月の碧人（あおと）くん。【動画】スキをついて逃げるのがスゴイ…兄におもちゃを奪われすぎて年子兄弟のふたり。大きくなってからの年の差に比べ、2歳と1歳の違いは大きいもの。その日も碧人くんが救急車のおもちゃで遊んでいる