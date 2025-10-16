“羨ましい亡くなり方”がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】曽祖父が臨終の間際まで使っていた囲碁盤「私の曽祖父は、いわば“羨ましい亡くなり方”をしました。ある日、縁側で友人と碁を打っていた曽祖父。次の手をじっくり考えている間に、ぽっくり亡くなってしまったのです。対戦相手の方は『えらい長く悩んどるなあ』と思っていたら、まさか死んどるとは…。びっくりされたでしょうね。対戦相手の方には申し訳ないです