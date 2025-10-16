歌手の倖田來未さんが、自身のインスタグラムを更新。目前に迫ったライブツアーのリハーサルの様子を公開しました。【写真を見る】【倖田來未】「今回、女子だらけでツアーを作り上げてます！！」伝説のダンサー再集結にファン歓喜「神メンツ降臨」倖田さんは「今回、女子だらけでツアーを作り上げてます！！」と明かし、リハーサルスタジオでの写真を複数枚投稿しました。 また、「2008年BLACK Cherry tour、バックダンサ