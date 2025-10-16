埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで入所者の女性2人が死亡した事件で、逮捕された元施設職員の男が「暗証番号を入力し、電子ロックを解除して施設に侵入した」などと話していることが新たに分かりました。きのう、埼玉県鶴ヶ島市の老人ホームで80代の入所者の女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡しました。警察は小林登志子さん（89）を殺害したとして、元施設職員の木村斗哉容疑者（22）を殺人の疑いで逮捕しまし