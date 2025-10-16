日本維新の会はけさ、両院議員総会を開き、自民党との連立政権樹立を見据えた政策協議をめぐる対応を執行部に一任することを決めました。国会記者会館から中継です。これまで自民党の連携相手としては国民民主党が有力視されていましたが、維新が政策協議という具体的な話し合いに進むことで新たな連立の枠組みが現実味を帯びてきました。日本維新の会はけさ、両院議員総会を開き、執行部は▼副首都構想や▼社会保障改革、▼企業・