1860年創業、京都・祇園の祇園辻利から新商品「抹茶うどん」が登場♡抹茶5％を練り込んだ細麺は、手打ち式製法と42時間の低温乾燥で香りとコシを最大限に引き出しました。180g・めんつゆ20ml×2付きで1,296円（税込）とお手軽。ご家庭での特別な食卓や、大切な方への贈答品にもぴったりです♪ぜひチェックしてみてください。 抹茶の香りと旨みを閉じ込めた一筋の麺 祇園辻利厳選の抹茶を配合率5％で練り込み、老舗製麺