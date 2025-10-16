名古屋市で71歳の男が運転する軽自動車が暴走し、3人が死傷した事故で、男は車の制御が困難なほどの速度で3人をはねたとみられることが分かりました。職業不詳の鳴海洋容疑者(71)は15日、名古屋駅近くの横断歩道に軽自動車で突っ込み、男女3人をはねた過失運転致傷の現行犯で逮捕されました。3人のうち女性1人が死亡、男女2人が重傷です。現場は下り坂を降りたカーブの先で、鳴海容疑者はカーブを曲がることが