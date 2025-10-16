1000TEU（20フィート標準コンテナ換算）以上の貨物を積載し、9月23日に寧波市舟山港を出発した貨物船「イスタンブール・ブリッジ」号が北極航路を経由し、現地時間13日夜に英国最大のコンテナ港であるフェリクストウ港に無事到着した。これにより、世界初の中国・欧州間北極コンテナ高速航路が正式に就航した。中国・欧州間北極コンテナ高速航路は、世界初の越境ECおよび高付加価値貨物に特化した、北極を経由するコンテナ航路だ。