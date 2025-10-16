中国自動車工業協会が10月14日に発表したデータによると、2025年1〜9月の中国の自動車生産台数は前年同期比13．3％増の2433万3000台、販売台数は同12．9％増の2436万3000台に達しました。9月単月では、生産327万6000台、販売322万6000台となり、前年同月比でそれぞれ17．1％、14．9％増加しました。特に新エネルギー車（NEV）の販売が好調で、同月の販売台数は前年同月比24．6％増の160万4000台となりました。NEVの1〜9月の販売台