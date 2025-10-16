16日午前5時半ごろ、秋田市大平台で撮影されたクマの映像です。住宅街を通る道路に張り出した木の下で、2頭のクマが何かを食べている様子が確認できます。投稿者はクマがいることに気づき、自宅2階の窓から撮影しました。警察に通報し、県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」にも情報を投稿したということです。