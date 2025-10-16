今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ここリビングだったっけ？貫禄のあるくつろぎ方が可愛いハチワレ猫』という猫島のじかんさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）座り方がとっても面白いハチワレ猫。 貫禄のある堂々とし、尚且つめっちゃくつろいでますね！ ここってリビングだったっけ？ハチワレ猫と出会った投稿者の猫島のじかんさん。近付いてみると……猫ちゃんのポーズは完全に座っています