今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【JANE DOE】フルートとヴァイオリンで演奏してみた / チェンソーマン』というかとろーるさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ 「JANE DOE」をフルートとヴァイオリンで演奏してみました！【JANE DOE】フルートとヴァイオリンで演奏してみた / チェンソーマン劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・