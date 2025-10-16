故障で戦列を離れていたJ1アビスパ福岡のFW碓井聖生（24）が、18日のアウェー町田戦での復帰に意欲を示した。対戦相手には富山第一高の5学年先輩で日本代表経験のあるFW西村拓真（28）が所属。「欲を言えばスタート（先発）で、バチバチやり合いたい」と意気込んだ。憧れてきた先輩と対決できるチャンスに、碓井は胸を躍らせる。町田の印象について、碓井は「まず第一に、僕の先輩がいる」と切り出したほどだ。2013年度の全国