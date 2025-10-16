岐阜の“夏の風物詩”長良川の鵜飼が、10月15日、今シーズンの幕を下ろしました。 【写真を見る】「長良川鵜飼」今シーズン終了 乗客数は去年より2%ほど増え約8万5000人 予約サイトの多言語化などインバウンド誘致に取り組む 岐阜 1300年以上の歴史をもつ岐阜市の長良川鵜飼。ことし5月から約5か月にわたり行われ、昨夜今シーズン最後の漁「鵜飼じまい」を迎えました。 あいにくの雨となったきのうも多くの観